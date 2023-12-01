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01 Aralık 2023 Cuma 10:35:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 10:35:00

Başkan Erdoğan, BAE'de!

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde liderlere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde.

Erdoğan, bugün katılımcılara hitap edecek. Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek.

Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek. Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Dubai'deki konferansta dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak.

"DÜNYA İKLİM EYLEMİ ZİRVESİ"NE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan dünya iklim eylemi zirvesi dubai
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