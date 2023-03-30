Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, görüşmede, karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.