Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler, görüşmede, karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.
- Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
- Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor
- Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
- Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor
- DEAŞ'lılara vatandaşlık verildiği iddiası yalanlandı
- Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında yılda 126 bin dosyayı arabulucu çözecek