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30 Mart 2023 Perşembe 14:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 14:32:00

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, görüşmede, karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bae birleşik arap emirlikleri şeyh muhammed bin zayid

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