Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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