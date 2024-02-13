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13 Şubat 2024 Salı 12:05:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 12:05:00

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bae muhammed bin zayid al nahyan
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