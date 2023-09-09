Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun ardından BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

#SONDURUM Başkan Erdoğan'dan G20'de yoğun diploması trafiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE devlet başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi. pic.twitter.com/hvB39JfKhH — 24 TV (@yirmidorttv) September 9, 2023

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da hazır bulundu.