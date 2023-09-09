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09 Eylül 2023 Cumartesi 11:19:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 11:19:00

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'nci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun ardından BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

Etiketler : g20 liderler zirvesi recep tayyip erdoğan bae muhammed bin zayid al nahyan
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