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10 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü... Konuk lider Togg'un direksiyonuna geçti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.

Etiketler : bae Muhammed bin Zayid Al Nahyan Başkan Erdoğan
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