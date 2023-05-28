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28 Mayıs 2023 Pazar 09:29:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 09:29:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan bağımsızlık günü
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