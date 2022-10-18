Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:
"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. �������� pic.twitter.com/zUiAcct5sI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022
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