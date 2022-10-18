Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."