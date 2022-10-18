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18 Ekim 2022 Salı 21:20:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 21:20:00

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Etiketler : Sosyal medya başkan erdoğan Azerbaycan
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