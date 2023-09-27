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27 Eylül 2023 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 15:33:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti

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Başkan Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan anım günü
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