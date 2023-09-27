Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nde şehitleri yad etti
Başkan Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır!" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.
Başkan Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.
Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır! �������� pic.twitter.com/RgzuKhfdBd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2023
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