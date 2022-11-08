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08 Kasım 2022 Salı 16:38:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 16:38:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan 8 kasım zafer günü
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