Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.



Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır. �������� pic.twitter.com/Q7gqLS9F86 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2022

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.