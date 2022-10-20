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20 Ekim 2022 Perşembe 23:58:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 23:58:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.25'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Azerbaycan
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