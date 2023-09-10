Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.
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