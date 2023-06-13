VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek"
Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı
"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız"
Zengezur koridoru mesajı
ABD'de FBI izleme listesindekilerin yüzde 98'inin Müslüman olduğu ortaya çıktı
13 Haziran 2023 Salı 11:24:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 11:24:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev azerbaycan resmi tören
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Candan performans

Candan performans
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX