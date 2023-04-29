VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi"
"Yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak"
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
"Türkiye'nin gençleri büyük hedefler istikametinde yürüyor"
29 Nisan 2023 Cumartesi 15:32:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 15:32:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST 2023'te katıldıkları programın ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev görüşme
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Dile kolay 30 yıl!

Dile kolay 30 yıl!
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX