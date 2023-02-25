25 Şubat 2023 Cumartesi 14:35:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 14:35:00
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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