10 Mart 2022 Perşembe 15:24:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 15:25:00
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme saat 14.30'da başladı. (DHA)
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