Başkan Erdoğan AYM yemin törenine katıldı

Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan açıklamasında, "Temel hakların korunması ahlaki mesele. Irkçılık salgından çok daha tehlikeli. Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir." dedi.



Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve başkanvekilleri konukları kapıda karşıladı. Başkan Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından yeni üye Basri Bağcı'nın yemin törenine geçildi.

AYM Başkanı Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.

AYM'nin görevi temel hak ve özgürlükleri korumak.

Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.

Bireysel başvurularda standart belirlenmiştir. Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir.