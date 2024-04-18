Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
18 Nisan 2024 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 17:38:00
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
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