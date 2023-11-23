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23 Kasım 2023 Perşembe 22:22:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 22:22:00

Başkan Erdoğan ''Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'' filminin galasına katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile sohbet etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Aybüke Öğretmen GALA
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