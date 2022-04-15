Tarihi sevinç! Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Ayasofya'da ikinci sevinç! Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başından bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilerek günümüze kazandırılan Ayasofya Medresesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Ayasofya'ya asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese fakrlı tarihlerdeki bakım ve onarımla 1914 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.
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