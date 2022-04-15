Tarihi sevinç! Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese fakrlı tarihlerdeki bakım ve onarımla 1914 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.