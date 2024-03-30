Geceler vardır, dirilişe gebedir! Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.
Başkan Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ: İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN
Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'a iftarlarını açıp akşam namazını eda ettiler.
Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı.
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