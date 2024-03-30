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30 Mart 2024 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 20:25:00

Geceler vardır, dirilişe gebedir! Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde

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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.

Başkan Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ: İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN

Başkan Erdoğan ve Murat Kurum'a iftarlarını açıp akşam namazını eda ettiler.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. "İşte ordu işte komutan" sloganları atıldı.

Etiketler : Erdoğan Ayasofya Camii Akşam namazı
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