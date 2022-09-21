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21 Eylül 2022 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 19:04:00

Başkan Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Etiketler : New York bm genel kurul Avusturya
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