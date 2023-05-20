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Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı
20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:53:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:53:00

Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi Türk bayrağı
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