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08 Nisan 2021 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 21:11:00

Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Halter şampiyonu Muhammed Furkan Özberk Daniyar İsmayilov
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