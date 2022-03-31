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31 Mart 2022 Perşembe 00:33:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 00:34:00

Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu güreşçileri tebrik etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası Recep Tayyip Erdoğan
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