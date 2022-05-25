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25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:08:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:08:00

Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde ikinci kez Avrupa Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu.

Etiketler : başkan erdoğan avrupa ligi şampiyon
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