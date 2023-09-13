Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
13 Eylül 2023 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 16:07:00
Başkan Erdoğan, Asım Munir'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.
- Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran zanlı gözaltına alındı
- İYİ Parti'den yerel seçim kararı
- MSB açıkladı: Kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı
- Mehmetçikler El-Bab görevini tamamlayıp Kağızman'a döndü
- PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Türkiye'yi hedef almaya kalktılar
- Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul etti