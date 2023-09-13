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13 Eylül 2023 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 16:07:00

Başkan Erdoğan, Asım Munir'i kabul etti

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Etiketler : erdoğan kabul pakistan
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