"Aşık olmayan İstanbul'u hak etmez"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

İÇİMİZ BURKULMUŞTU

"İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki içimiz burkuldu, parçalandı. İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz? Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir."

FATİH VE ORDUSUNU RAHMETLE ANIYORUM

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümünü tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, "Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLELEBET TÜRK VE İSLAM ŞEHRİ OLARAK KALACAK

İstanbul'un fethinin 568. yılı nedeniyle siyasetçiler anma mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sevdamız İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve mukaddes ordusunu fethin 568'inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İlelebed bir Türk ve İslam şehri olarak kalacak İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünü tebrik ediyor, Cenab-ı Hak'tan bu aziz millete nice hayırlı fetihler nasip etmesini niyaz ediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur. Bu sayfayı tekrar açmaya heveslenmek, tasfiye ve telini vatan evlatları için mecburi olan köksüz Bizans komplosudur.

FETHİN 568. YILINA ÖZEL MUHTEŞEM KUTLAMA

İletişim Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünde özel bir etkinlik düzenledi. Kentin simge yapılarından Ayasofya Camii ile Galata Kulesi ışıklarla aydınlatıldı. Ses ve ışık gösterileriyle İstanbul'un fethi canlandırıldı.