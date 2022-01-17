Başkan Erdoğan: Her zaman Arnavutluk'un yanında olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır.

"TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN ARNAVUTLUK'UN YANINDADIR"

Arnavutluk'un Balkanlar'da oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Arnavutluk'un yanındadır. TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız. 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Türkiye ve Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz, "Gerçek dost acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi dostluğumuzun bir karşılığı olarak görüyoruz. Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz.

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