11 Ekim 2022 Salı 17:55:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 17:55:00
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 3 saat sürdü.
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