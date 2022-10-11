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11 Ekim 2022 Salı 17:55:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 17:55:00

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 3 saat sürdü.

Etiketler : recep tayyip erdoğan arnavutluk edi rama
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