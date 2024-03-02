Başkan Erdoğan, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki düzenlenen Diplomasi Formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini sürdürecek..

Bu temaslarının yanısıra, AK Parti tarafından Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katılarak bir konuşma yapacak.

Ardından, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak.