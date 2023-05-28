Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrine ziyaret gerçekleştirdi
Kaynak: IHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabirlerini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde oyunu kullandıktan sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığına geldi. Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
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