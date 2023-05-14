Başkan Erdoğan, Ankara'ya gitti
Kaynak: İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.17 itibarıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 23.17 itibarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Konusundan çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda vatandaşlar karşıladı. Yoğun ilgi ve sloganlarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracıdan inerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini belirten bir vatandaş, 'Milletin duası sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Millet size emanet. Daima muzaffer oğlun. Sizleri çok seviyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'ben de sizleri seviyorum' diyerek karşılık verdi.
Bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.
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