VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
29 Kasım 2022 Salı 14:51:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 14:51:00

Başkan Erdoğan: Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık dönemindeyiz

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik. Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz tarihiyle, tabiatıyla en önemlisi de insanıyla dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış hazineye sahiptir. Sahillerimiz bir başka güzeldir, Egemizin koyları güzeldir, Marmara'nın kadim cazibesi bir başka güzeldir, Karadeniz'in yeşili bir başka güzeldir. Dünyada Turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde biz çeşitli sebeplerle süreci geriden takip ettik. Her alanda olduğu gibi ilk büyük hareketliliği Özal döneminde başlattık.

ZİRVE NOKTASINI BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 bin yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum. 3000'i bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle TÜROFED de bu başarıda pay sahibidir.

Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımları sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.

Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Seyahat rotalarımız bunlardan biridir. İstanbul'dan Diyarbakır'a Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına birer Turizm değeridir. Turizm sektörümüzdeki gücünün farkına giderek daha çok varıyoruz. Yurt dışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Tabiat, tarih, kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerin hizmetine sunabilmesidir. Dışarıdan gelen herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız.

TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerin her birinin atacağı adımda hükümetin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar.

Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler ve milletimize yapılan hizmetlerdir. Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık yapmayız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor.

Küresel dengeleri kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüp politikalarımızı buna göre belirliyoruz.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Artık eğitmen

Artık eğitmen
Fraklı güzeller

Fraklı güzeller
Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti

Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Eğlence bitmedi

Eğlence bitmedi
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Dubai'den teklif

Dubai'den teklif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX