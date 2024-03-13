Başkan Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Başkan Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.