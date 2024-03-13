13 Mart 2024 Çarşamba 21:12:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 21:12:00
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.
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