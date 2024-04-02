Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.