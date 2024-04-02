02 Nisan 2024 Salı 23:37:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:37:00
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
- Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
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