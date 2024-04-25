Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 62. kuruluş yıl dönümü ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar'ın yemin töreni vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Başkan Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Çınar'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'nın konuşmasını takip etti.