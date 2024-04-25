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25 Nisan 2024 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 15:37:00

Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katıldı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 62'nci kuruluş yıl dönümü ile yeni üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 62. kuruluş yıl dönümü ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar'ın yemin töreni vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin düzenlendiği salona geçti.

Başkan Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Çınar'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'nın konuşmasını takip etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan anayasa mahkemesi ömer çınar tören
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