03 Haziran 2020 Çarşamba 15:56:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 15:56:00
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
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