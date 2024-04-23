Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı kabul etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilen Özkaya ile bir araya geldi.
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