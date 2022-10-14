Başkan Erdoğan Bartın'a gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etti.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk bilgilere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

Ayrıca Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı, Sakarya AFAD ve Ankara AFAD'tan da 2 mobil koordinasyon tırı gönderildi. Psikososyal destek ekipleri de bölgede görev yapıyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.