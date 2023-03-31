Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır

Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle, depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup, dinlenmeyeceğiz

1.5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazların neredeyse yarısını kaldırdık. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyor

Hasar tespit çalışmaları sonucunda tüm deprem bölgesinde, 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir

Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanayisini, ticaretini, tarımını, birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz

Van, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın ve Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmediysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz

Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizin en kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var

Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz



Böyle 7'li koalisyonlarla masa üstü, masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse şimdi de bir yere gidemez

Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı (Cumhurbaşkanlığı) ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Biz hizmetin peşindeyiz, 20 yıl bunu yaptık

İşte çıkmışlar "Erdoğan aday olamaz" diyorlar. Ne oldu, YSK suratlarınıza vurdu mu? Şimdi de "Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz" diyorlar. Yolunuz açık olsun. Bunlar ne Anayasa ne de kanun bilir. Bunlar teröristlerle kol kola yol yürürler.



"Erdoğan aday olamaz" diyorlar. Ne oldu, YSK suratlarınıza vurdu mu? Şimdi de "Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz" diyorlar. Yolunuz açık olsun. Bunlar ne Anayasa ne de kanun bilir. Bunlar teröristlerle kol kola yol yürürler

Kapalı kapılar arkasında şimdi söz veriyorlar "yok şunu da kurtaracağız, yok bunu da" Bay Bay Kemal, bu millet bu yolu sana açmayacak