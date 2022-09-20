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20 Eylül 2022 Salı 17:14:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 17:31:00

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

Dün de birçok liderle görüşen Başkan Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Etiketler : recep tayyip erdoğan almanya başbakanı olaf scholz bm
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