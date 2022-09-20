Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

Dün de birçok liderle görüşen Başkan Erdoğan, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, bugün de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.