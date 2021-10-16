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16 Ekim 2021 Cumartesi 12:54:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 14:22:00

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Huber Köşkü'nde Merkel ile basına kapalı olarak 1 saat görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ERDOĞAN VE MERKEL, YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.

Etiketler : almanya başbakanı angela merkel recep tayyip erdoğan davetli
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