Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ERDOĞAN VE MERKEL, YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ



Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.