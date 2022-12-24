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24 Aralık 2022 Cumartesi 13:49:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 13:49:00

Başkan Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda kendi ve Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü kutladı, sağlık, mutluluk ve uzun ömür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Zat-ı alilerinizin kararlı ve vizyoner liderliği ile kardeş Azerbaycan son yıllarda büyük başarılara imza atmış ve uluslararası arenadaki itibarını daha da sağlamlaştırmıştır. Bilhassa Karabağ ve Doğu Zengezur'un imarı ve ihyasında göstermiş olduğunuz azim ve kararlılık her türlü takdirin üzerindedir.

Azerbaycan'ın barışı, refahı ve gelecek nesilleri için harcadığınız değerli emeğiniz tüm Türk dünyası tarafından büyük ilgi ve sevinçle izlenmekte ve örnek kabul edilmektedir.

Gücünü 'Tek millet, iki devlet' anlayışından ve halklarımız arasındaki kadim kardeşlik ilişkilerinden alan Türkiye-Azerbaycan ittifakı da bu süreçte bölgemiz için güvenlik, istikrar ve refahın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir.

Savunma sanayi, ortak enerji ve ulaştırma projelerindeki işbirlikleri ile her alanda sergilediğimiz sarsılmaz dayanışmamızı, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında daha üst seviyelere taşıyacağımıza tüm samimiyetimle inanıyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan ilham aliyev doğum günü
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