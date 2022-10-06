Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Çekya'da bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'da gayri resmi formatta ayak üstü görüştü.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'da gayriresmi formatta ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Başkan Erdoğan'la da görüşeceğini açıklamıştı.
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