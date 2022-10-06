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06 Ekim 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 16:00:00

Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Çekya'da bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'da gayri resmi formatta ayak üstü görüştü.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'da gayriresmi formatta ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Başkan Erdoğan'la da görüşeceğini açıklamıştı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nikol Paşinyan İlham Aliyev
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