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11 Mart 2022 Cuma 00:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 00:16:00

Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizindeki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

İlham Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme 3 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizindeki son durum ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna krizindeki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

İki lider, görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şuşa Beyannamesinde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

İki lider, en son 31 Ekim'de G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da görüşmüşlerdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna Aliyev
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