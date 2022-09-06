Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Gün içinde Saraybosna'da bir dizi programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovaci Şehitliği'ne gitti. Burada Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine yürüdü.
Başkan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine de çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına icabet etti.
Kabir ziyaretinde Başkan Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.
Şehitlikten Bosna-Hersek İslam Birliği'nin (Riyaset) yeni binasını yürüyen Başkan Erdoğan, Bosna Hersek halkından büyük ilgi gördü.
Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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