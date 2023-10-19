Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan; asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6R9fkRKRRo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2023
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