19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:49:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:50:00
Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.
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