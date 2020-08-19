Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.