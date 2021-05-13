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13 Mayıs 2021 Perşembe 00:41:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 00:41:00

Başkan Erdoğan: Alçak saldırılar derhal durdurulmalı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İsrail'in Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya saldırıları hakkında açıklama yaptı.

"Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır"

Erdoğan, saldırıların derhal durdurulmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."

"Tüm dünyayı İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum"

Erdoğan'ın Twitter hesabından da bir video paylaşıldı.

Tüm dünyayı alçak saldırılara karşı harekete geçmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Kudüs'teki saldırının muhattabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin (SAV) huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhattabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum."

"Kudüs'te alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"

"Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur" diyen Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti:

"Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya, Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır."

Etiketler : başkan erdoğan kudüs mescidi aksa
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