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Başkan Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü
13 Ocak 2024 Cumartesi 16:50:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 16:50:00

Başkan Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda görüştü. Görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

AKŞENER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

Etiketler : Erdoğan telefon görüşmesi MHP-Lideri Bahçeli İYİ Parti lideri Akşener
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